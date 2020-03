COVID-19 San Marino: la solidarietà contro il coronavirus

In uno dei momenti di maggiore difficoltà San Marino si unisce e si attiva per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Questa mattina nella sede della Protezione Civile il presidente dell'Associazione Sammarinese dei Diabetici “Vivere Meglio”, Riccardo Venturini, ha consegnato al Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta un assegno da 5.000 euro. Soldi che serviranno nell'approvvigionamento di quanto necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto.

Solidarietà anche dal settore bancario: Cassa di Risparmio e Banca di San Marino hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Protezione Civile versando rispettivamente 5.000 euro. L'Associazione Bancaria Sammarinese ha inoltre comunicato che presso le banche associate sono stati aperti dei conti correnti nei quali la cittadinanza potrà versare, senza spese e anche da remoto, le donazioni. Sempre attivo inoltre il conto corrente della Protezione Civile in cui poter effettuare direttamente delle donazioni.

La campagna di raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali lanciata dalla Società Unione Mutuo Soccorso con un versamento iniziale di 30.000 euro ha raggiunto quota 58.460 euro. Chi volesse ancora contribuire potrà farlo effettuando un bonifico sul conto corrente intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio.

Nello stesso istituto bancario aperto anche un altro conto per la raccolta fondi da Titancoop che ha deciso di partecipare con un primo versamento di 20.000 euro per cercare di fornire un sostegno concreto alla Sanità Sammarinese.

Come è accaduto in Italia inoltre anche a San Marino in tanti sono usciti sul balcone per cantare e suonare tra cui la musicista Akiko Yatani che si è esibita in un'emozionante performance dal terrazzo della Casa della Musica.

I conti correnti sui quali effettuare le donazioni:

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

IBAN SM97L0606709800000120161607 (Causale: Emergenza Coronavirus RSM)

Banca di San Marino

IBAN SM05S0854009800000060185000

Banca Agricola Commerciale

IBAN SM 66 U 03034 09800 000060169204

Banca Sammarinese di Investimento

IBAN SM84P0328709801000900300106

Titancoop

IBAN SM51J0606709801000010151437 causale DONAZIONE PER CORONA VIRUS.

SUMS

IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”

Attivo anche il conto per donare direttamente alla Protezione Civile all'IBAN SM97L0606709800000120161607

