San Marino: la Terapia intensiva si rinnova con la tecnologia. Rabini (Iss): "Reparto d'eccellenza" Dal Direttore generale Iss anche il ricordo dei momenti più difficili della pandemia vissuti personalmente nel reparto

Lungo i corridoi della Terapia intensiva e semi-intensiva sono passate persone, pazienti, storie di vite distrutte dal Covid-19. La lotta al virus non è ancora finita e il reparto si rinnova, con strumenti tecnologici che daranno un aiuto a medici e infermieri in prima linea per i pazienti, non solo durante la pandemia.

Nuovi monitor vicino ai letti, telecamere, due punti di osservazione per controllare più malati nello stesso momento, un nuovo impianto di illuminazione sono i principali interventi conclusi a fine settembre. Ora, con l'aggiornamento, anche i posti di semi-intensiva sono idonei a ospitare pazienti che necessitano di cure intensivologiche. In corso anche altre gare d'appalto per sostituire parte dei macchinari in uso.

Dall'Iss un ringraziamento ai tecnici dell'Istituto che si sono occupati dei lavori e alla Fondazione “Il Sorriso” che ha contribuito con una somma di 20mila euro.

Nel servizio, l'intervista al direttore generale Iss, Sergio Rabini

