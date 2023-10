VIABILITÀ San Marino: le rotatorie cambiano faccia alla Superstrada Stanno terminando i lavori di realizzazione della rotatoria dei Tavolucci, mentre è in fase di studio la progettazione esecutiva di quella della Serenella, a Domagnano

San Marino: le rotatorie cambiano faccia alla Superstrada.

La segreteria al Territorio fa il punto sui lavori per la realizzazione di rotatorie lungo la Superstrada. Partendo da quella, ormai prossima alla definitiva realizzazione, in zona Tavolucci. “Un’opera strategica – si legge nella nota –, attesa da oltre 15 anni, che rientra nella fase 3 del progetto “Strade sicure” con l’obiettivo di riqualificare l’intero asse viario “San Marino-Rimini” e di mettere in sicurezza i tratti ritenuti più critici dal punto di vista dei carichi del traffico e dell’incidentalità automobilistica e pedonale”. Negli anni – continua il comunicato – sono stati registrati ed analizzati i dati degli incidenti avvenuti.

Si passa poi alla sperimentazione della rotatoria alla “Croce di Domagnano”; terminata questa fase, le valutazioni saranno sottoposte al prossimo Gruppo per la Sicurezza Stradale; a seguito di valutazione positiva, l’Aaslp procederà con l’ottenimento delle autorizzazioni e con il definitivo completamento dell’opera.

È poi in fase di progettazione definitiva la rotatoria in località “Serenella”, sempre nel Castello di Domagnano. Questa andrà a risolvere la criticità dell’incrocio con Via Francesco Flora, ossia la strada che proviene da Torraccia. Il progetto definitivo – fa infine sapere la segreteria – verrà presentato in una serata pubblica, alla Sala Montelupo, alle 21 del prossimo 24 Ottobre. Raccolte le osservazioni, dai primi di novembre si partirà con la realizzazione sperimentale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: