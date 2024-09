NAVIGAZIONE San Marino: le torri illuminate di blu per la Giornata Marittima Mondiale L'iniziativa del San Marino Ship Register e dell’Autorità per la Navigazione Marittima Sammarinese.

In occasione della Giornata Marittima Mondiale del 26 settembre, promossa dall'IMO, le Tre Torri di San Marino sono state illuminate di blu . Un'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sicurezza della navigazione, da sempre punto focale del lavoro di San Marino Ship Register e dell’Autorità per la Navigazione Marittima Sammarinese.

Nel video le immagini delle Torri illuminate in blu

