TRAGICO INCIDENTE San Marino: martedì nel santuario di Valdragone i funerali di Maurizio Moretti UPTE chiuso, in via straordinaria, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, per consentire ai colleghi di seguire le esequie

Si svolgeranno martedì mattina, con partenza alle 9,30 dall'Ospedale di Stato, i funerali di Maurizio Moretti, il 41 enne tragicamente deceduto la scorsa settimana in un incidente stradale. Le esequie si terranno nella chiesa superiore del Santuario Immacolato del Cuore di Maria, a Valdragone. Questa sera alle 20.30 la veglia di preghiera. La Direzione Generale della Funzione Pubblica comunica che l'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia sarà chiuso, in via straordinaria, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 del 28 giugno proprio per consentire la partecipazione dei dipendenti alle esequie del collega d'ufficio e porge sincere condoglianze ai familiari, amici e colleghi.

