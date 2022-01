COVID-19 San Marino: meno ospedalizzazioni ma 1720 “casi attivi”. Si ipotizza una prevalenza della variante Omicron In Italia si registra intanto il numero più alto di decessi della quarta ondata

Resta elevatissima la circolazione virale, a San Marino; ma la buona notizia – in questi ultimi giorni – è il progressivo “decongestionamento” dell'ospedale, dove attualmente – al netto di un fisiologico turnover - i ricoverati positivi al Covid sono 12, 4 dei quali in terapia intensiva. Situazione che potrebbe essere determinata da più fattori; da non escludere l'ipotesi che anche sul Titano la variante Omicron - più contagiosa, ma a quanto pare meno aggressiva – stia diventando prevalente. Pur non essendovi ancora sequenziamenti, lo scenario è realistico, ad avviso del Dirigente dell'Authority, che ricorda fra le altre cose la situazione nella vicina Italia, ma non solo. A prevenire un aggravamento dei casi anche la campagna vaccinale. Oggi l'“open day” dedicato a minori e studenti universitari; prevista la somministrazione di oltre 1.200 dosi “booster”. Quanto ai numeri del contagio, sono state rilevate ieri 215 nuove positività; 25 le guarigioni. Superata dunque la soglia dei 10.000 casi da inizio pandemia.

[Banner_Google_ADS]

Boom di contagi anche oltreconfine; rilevati nel Riminese ben 1.770 positivi nelle ultime 24 ore. 3 purtroppo i decessi; 19 nell'intera Regione, dove i nuovi casi sono oltre 18.600, cui ne vanno aggiunti altri 1.145 registrati ieri a Piacenza, ma non conteggiati. Sostanzialmente stabili, invece, le ospedalizzazioni. Nell'intero Paese quasi 200.000 nuovi contagi. 313 le vittime: il numero più alto della quarta ondata. Infine una notizia, riportata dal sito Nova.news, riguardante il vaccino che ha rappresentato l'asse portante della vaccinazione primaria a San Marino. L'EMA avrebbe infatti espresso parere positivo sul riconoscimento degli standard di produzione dello Sputnik, e sulla conduzione delle sperimentazioni cliniche. Lo ha dichiarato il vice direttore del Centro di ricerca russo Gamaleya, Denis Logunov.

Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli – Dirigente Authority Sanitaria

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: