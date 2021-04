TERRITORIO "San Marino Merita": manifestazione pacifica in Piazza della Libertà

Un nuovo comitato, una nuova manifestazione in Piazza della Libertà organizzata nel tardo pomeriggio da un gruppo di giovani sammarinesi nel nome di “San Marino merita di farsi sentire”. In totale circa 70 le persone hanno raggiunto Palazzo Pubblico. Lo scopo, come scritto sulle pagine Instagram e Facebook dai promotori, è quello di farsi sentire, in maniera pacifica e nel massimo rispetto delle misure igienico sanitarie, soprattutto dopo i recenti fatti accaduti in via Gino Giacomini.

[Banner_Google_ADS]



“Chiediamo il rispetto della democrazia – scrivono – e del ruolo che i politici dovrebbero rappresentare dando il buon esempio in prima persona ed esercitando buonsenso”. “Speriamo – aggiungono – venga fatta una disamina chiara e lucida sull'accaduto il primo aprile”.



I più letti della settimana: