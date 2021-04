“San Marino Merita” scrive ai partiti per chiedere Trasparenza e Responsabilità

“San Marino Merita”, che si qualifica come un gruppo di “liberi cittadini, giovani sammarinesi che credono fortemente nel valore delle Istituzioni e della Politica”, ha inviato una lettera a tutti i partiti presenti in Consiglio. “Con dispiacere prendiamo atto che, ancora oggi – si legge sulla missiva - non sono pervenute scuse pubbliche in merito agli avvenimenti di via Giacomini, ad eccezione di due consiglieri ai quali va un ringraziamento sentito per l’onestà dimostrata”. “San Marino merita” chiede a maggioranza e opposizione, come segno di rispetto della cittadinanza, Trasparenza e Responsabilità.