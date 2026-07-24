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San Marino meta più sicura per chi viaggia da solo, Belluzzi: "Bellissima news che motiva a fare meglio"

Titano medaglia d’oro nella classifica internazionale di Squaremouth per i viaggiatori in solitaria. Soddisfazione da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni

di Nicole Ciotti
24 lug 2026

Partire per un viaggio in solitaria può essere un’esperienza tanto affascinante quanto intimorente, soprattutto per chi è alle prime armi. Il dubbio principale è quasi sempre lo stesso: la sicurezza. Per orientare i turisti, il portale americano Squaremouth ha messo a confronto 113 nazioni, stilando la classifica delle mete più sicure al mondo. E a conquistare la medaglia d’oro è stata la Repubblica di San Marino.

Con un Risk Index di appena 0,78 su 10, il Titano svetta sul podio, superando altri due microstati come Andorra e Singapore. Lo studio non ha valutato solo l'ordine pubblico, ma ha incrociato otto indicatori globali: dalla stabilità del Global Peace Index alla qualità della sanità e della connettività internet. Il dato più rassicurante per chi viaggia solo riguarda però la vita quotidiana: a San Marino, il 90% delle persone intervistate dichiara di sentirsi perfettamente a proprio agio a camminare da solo di notte.

Un primato che premia il basso tasso di criminalità e l’atmosfera tranquilla del territorio. Soddisfazione arriva anche dalle istituzioni: il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha definito la classifica una “bellissima news che motiva a fare meglio”. Un riconoscimento che diventa biglietto da visita per la piccola Repubblica, nuova capitale del solo travel.




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