VIAGGI San Marino meta più sicura per chi viaggia da solo, Belluzzi: "Bellissima news che motiva a fare meglio" Titano medaglia d’oro nella classifica internazionale di Squaremouth per i viaggiatori in solitaria. Soddisfazione da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni

Partire per un viaggio in solitaria può essere un’esperienza tanto affascinante quanto intimorente, soprattutto per chi è alle prime armi. Il dubbio principale è quasi sempre lo stesso: la sicurezza. Per orientare i turisti, il portale americano Squaremouth ha messo a confronto 113 nazioni, stilando la classifica delle mete più sicure al mondo. E a conquistare la medaglia d’oro è stata la Repubblica di San Marino.

Con un Risk Index di appena 0,78 su 10, il Titano svetta sul podio, superando altri due microstati come Andorra e Singapore. Lo studio non ha valutato solo l'ordine pubblico, ma ha incrociato otto indicatori globali: dalla stabilità del Global Peace Index alla qualità della sanità e della connettività internet. Il dato più rassicurante per chi viaggia solo riguarda però la vita quotidiana: a San Marino, il 90% delle persone intervistate dichiara di sentirsi perfettamente a proprio agio a camminare da solo di notte.

Un primato che premia il basso tasso di criminalità e l’atmosfera tranquilla del territorio. Soddisfazione arriva anche dalle istituzioni: il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha definito la classifica una “bellissima news che motiva a fare meglio”. Un riconoscimento che diventa biglietto da visita per la piccola Repubblica, nuova capitale del solo travel.

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