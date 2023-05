San Marino: nasce il Comitato civico 'Ora salviamo l'area Camping ex Tiro a volo'

Si è costituito il 17 maggio il Comitato civico “Ora salviamo l’area Camping ex Tiro a Volo” per l’esigenza di salvaguardare un’area naturalistica pregevole e per mantenere l’utilizzo pubblico dello stabile dell’ex Tiro a Volo. "Nonostante l’incuria dei vari governi che non hanno mai ristrutturato l’edificio - scrive in una nota - questo è sede di attività di aggregazione giovanile della Giunta, è spazio di inclusione per disabili, è il luogo scelto dalle diverse associazioni per attività culturali, di socializzazione e di riscoperta del territorio.

L’area, a ridosso del ciglio del monte, costituisce anche un polmone verde quotidianamente frequentato dalla popolazione che può godere sia del piccolo bosco che di un panorama mozzafiato nello spiazzo antistante la struttura. Vogliamo che questa area resti bene comune a disposizione di tutti gli abitanti di San Marino".

Il Comitato si oppone alla cessione a privati e mira al riconoscimento in PRG della zona a verde pubblico.

