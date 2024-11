NATALE San Marino: Natale in “un luogo d'altri tempi” Il ritorno alla tradizione: giostra, carrozza, alpaca, concerti gospel e altre novità per il Natale delle Meraviglie

San Marino: Natale in “un luogo d'altri tempi”.

Torna il Natale delle Meraviglie a San Marino, l'evento più importante della Repubblica. Presentato dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e dalla Direttrice dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica, quest'anno il Natale è tradizionale. Per la sesta volta verrà organizzato da Nextime, e sarà un modo per rivivere il passato e creare nuovi ricordi. Un “luogo d'altri tempi” con la giostra carosello dell'800 e una carrozza illuminata lunga 13 metri su cui si potrà salire in Piazza della Libertà, denominata per l'occasione “Piazza dei Ricordi”.

Non mancano i mercatini con 28 espositori nel centro storico, pieni di eccellenze del territorio, mentre le luminarie offriranno come sempre uno spettacolo unico. Le novità aumentano ogni anno: oltre alla giostra, ci sarà al Campo Bruno Reffi il villaggio degli alpaca, dove si potranno vedere tre esemplari - Fonzie, Lady e Senape - che saranno pronti ad accogliere i bambini e a farsi accarezzare da loro. Inoltre, nell'anno nuovo, un concerto gospel in due serate, il 4 e 5 gennaio al Teatro Titano: sul palco l'Amazing Grace Gospel Choir, con anteprime in centro storico nelle date del concerto.

