San Marino National Day: Pedini Amati, "grande soddisfazione, è un risultato eccellente"

E' tempo di bilanci ad Expo Dubai, all'indomani della Giornata Nazionale di San Marino, protagonista per due giorni nella piazza centrale di Al Wasl e in tutte le strade. Un successo per la visibilità che ha avuto il Titano all'interno di questa prima esposizione universale in Medio Oriente, e per le opportunità di cooperazione che si sono aperte, con gli Emirati Arabi e con altri Paesi. Il Segretario Pedini Amati ha voluto ringraziare tutto lo staff per la riuscita del National Day, a partire dal Commissario Generale Filippo Francini, dalla direttrice del Padiglione, Letizia Cardelli, le manager Sara Conti ed Ilaria Brizi, l'ambasciatrice Elisabetta Bucci, i volontari, fino al team del Commissariato a San Marino, Arianna Serra, Elena Minutillo, Massimo Zani, oltre all'ambasciata degli Emirati Arabi a Roma. Nella mattinata un altro importante incontro istituzionale, con il Vice segretario generale per la Cooperazione internazionale della Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi, che proprio oggi, a seguito dell'incontro con i Capitani Reggenti, ha aumentato il suo contributo economico destinato a San Marino.

Nel servizio Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e Filippo Francini, Commissario generale Expo 2020 Dubai

