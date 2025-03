San Marino: nel dibattito sulla casa si parla anche di accessibilità

Il Progetto di Legge in discussione per affrontare l’emergenza abitativa a San Marino segna un passo significativo nell’attenzione delle istituzioni verso una problematica sempre più rilevante. Tra le misure proposte, come il mutuo prima casa garantito dallo Stato, il censimento degli immobili inutilizzati, il canone calmierato e il bonus ristrutturazione, emerge un aspetto fondamentale spesso trascurato: l’accessibilità degli alloggi per le persone con disabilità e per la popolazione anziana.

L’invecchiamento della popolazione e le esigenze di chi ha una mobilità ridotta rendono imprescindibile un piano di intervento che assicuri soluzioni abitative adeguate. La presenza di barriere architettoniche e la scarsità di un’offerta mirata rischiano di escludere una parte della cittadinanza dalla possibilità di vivere in autonomia e dignità.

Per questo, qualsiasi strategia abitativa dovrebbe includere incentivi per la riqualificazione degli alloggi in chiave inclusiva e il potenziamento del patrimonio edilizio destinato a chi ha necessità specifiche.