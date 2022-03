CORTEO San Marino: nel pomeriggio una nuova marcia per la Pace

San Marino: nel pomeriggio una nuova marcia per la Pace.

I sindacati organizzano una nuova marcia della pace, con l'obiettivo - si legge nella nota della Csu - di dare voce ai cittadini ucraini nel nostro Paese. Il corteo si ritrova alle 15.30 al piazzale ex stazione, in Città, poi la partenza e l'arrivo in Piazza della Libertà. Gli organizzatori rivendicano l'immediato cessate il fuoco, la fine dell'aggressione russa, la soluzione diplomatica del conflitto e la massima tutela della popolazione in fuga. La Csu appoggia le iniziative di solidarietà che la Segreteria agli Esteri e la Protezione Civile hanno predisposto e invita la popolazione a contribuire tramite donazioni (Codice IBAN SM72D0606709800000120161869 - “Guerra Ucraina - Accoglienza profughi”). Solidarietà al popolo ucraina è espressa anche dall'Unione Sammarinese dei Lavoratori che auspica “ogni sforzo possibile per fermare subito questa guerra e si favorisca il dialogo come unico strumento di risoluzione delle controversie internazionali”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: