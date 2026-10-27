TURISMO San Marino nella shortlist per la candidatura alla "destinazione turistica migliore d'europa 2026", oggi la chiusura delle votazioni Premio indetto dalla prestigiosa rivista britannica Wanderlust magazine: il 4 novembre si saprà il vincitore. Pedini Amati: "La candidatura è già un'opportunità preziosa e un ulteriore stimolo a proseguire il lavoro"

I riflettori si accendono ufficialmente IL 27 ottobre, con la chiusura delle votazioni per quello che è considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intero settore dei viaggi a livello globale, promosso dalla leggendaria rivista britannica Wanderlust Magazine. E San Marino è nella shortlist, selezionata tra le eccellenze mondiali nella categoria più ambita in assoluto come “Most Desirable Destination”.

Questa nomination non è semplicemente un riconoscimento, ma una vera e propria consacrazione internazionale per una terra pronta a stupire una platea di milioni di viaggiatori e a conquistare una vetrina di immenso prestigio.

Il destino della candidatura di San Marino è interamente nelle mani del pubblico e ogni singolo voto può fare la differenza. È l'ultimissimo appello per far trionfare San Marino sul tetto del turismo mondiale prima che i giochi si chiudano definitivamente, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà a Londra, il 4 novembre, nella cornice del World Travel Market.

“La giornata odierna è un momento simbolico di un percorso che ha consentito a San Marino di essere presente in una vetrina internazionale di grande prestigio- afferma il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - "Essere stati selezionati nella shortlist significa aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra Repubblica a una comunità internazionale di viaggiatori, valorizzandone l’unicità, la storia, il patrimonio culturale e le tante esperienze che può offrire a chi sceglie di visitarla - continua il segretario - “Attendiamo serenamente l’annuncio dei risultati, consapevoli delle nostre dimensioni e soprattutto delle dimensioni dei Paesi che concorrono insieme a noi. Al di là dell’esito finale, la partecipazione a un premio di questa rilevanza rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro sistema turistico e un ulteriore stimolo a proseguire nel lavoro di promozione della Repubblica”.

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