San Marino: nessun decesso nelle ultime 24 ore. 12 nuovi positivi

A San Marino, dall'inizio dell'epidemia, non si erano verificate situazioni simili. Negli ultimi giorni, tuttavia, le autorità sanitarie hanno registrato due casi di pazienti inizialmente con sintomatologia grave, e che – dopo essere stati dichiarati virologicamente guariti, a seguito di almeno 2 tamponi negativi -, hanno nuovamente mostrato una positività al coronavirus, con un successivo test. Si tratta comunque di episodi già descritti in letteratura – precisa il Gruppo di Coordinamento -, che non destano allarme; poiché “normalmente di breve durata e lieve entità e destinati con grande probabilità alla risoluzione completa”.

Casi che non vengono conteggiati né tra i guariti né tra i nuovi positivi; che nell'ultimo aggiornamento sono 12, a fronte di 64 tamponi analizzati. Nessun decesso, fortunatamente, anche nelle ultime 24 ore; mentre resta sostanzialmente stabile il numero delle persone positive al covid ricoverate in Ospedale: 16; 4 delle quali in rianimazione.

Si conferma insomma la praticabilità della pianificata “riattivazione” graduale dei vari reparti del nosocomio. Si conta intanto una nuova dimissione dalla struttura. 393 le persone positive al tampone in isolamento domiciliare. Mentre le quarantene attive sono 678.