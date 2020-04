COVID-19 San Marino: nessun decesso nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei ricoverati Torna a salire, tuttavia, il numero dei positivi: 20, contro i 9 di ieri; ma i tamponi analizzati questa volta erano 77. Dalla Responsabile Comunicazione dell'ISS un ringraziamento ai sammarinesi per le ingenti donazioni effettuate

L'annunciata riduzione – d'ora in poi – del numero delle conferenze stampa, decisa dal Gruppo di Coordinamento; può essere vista come un indicatore di un progressivo superamento della fase strettamente emergenziale. Il dato forse più significativo, in questo senso, è quello dei ricoverati positivi al covid-19. Attualmente sono solo 18 – ha riferito la Responsabile Comunicazione dell'ISS -, 4 dei quali in terapia intensiva. Se si pensa che fino a qualche settimana fa erano circa 55 nei reparti di isolamento, e 15 o 16 in rianimazione; il progresso è evidente, tanto che nel corso dell'incontro odierno si è anche paventata la possibilità di accogliere nella nostra struttura cittadini italiani che non dovessero trovare ospitalità nei loro ospedali. Ma abbassare la guardia sarebbe un grave errore; anche perché nelle ultime 24 ore è tornato a salire il numero dei nuovi positivi: 20, contro i 9 di ieri; maggiore, tuttavia, il numero di tamponi analizzati: 77, in questa occasione, ha puntualizzato Stefania Stefanelli. Tutto ciò mentre prosegue l'indagine a tappeto sulla rete dei contatti stretti delle persone già positive; effettuando tamponi anche su individui asintomatici. Fra i dati positivi spiccano anche le 3 nuove guarigioni; mentre i dimessi dall'ospedale sono in totale 118: si tratta di persone clinicamente guarite, anche se possono risultare ancora positive ai test per la ricerca del Covid. 592 le quarantene attive. Interessante anche il dato complessivo dei tamponi fino ad ora effettuati: ben 1.682, su un totale di 1.087 individui. Mentre da fine febbraio ad oggi sono state 455 le persone positive al tampone. Dalla dottoressa Stefanelli, infine, l'aggiornamento sulle donazioni pervenute. Ammontano ad 851.000 euro i versamenti destinati all'ISS. Mentre la raccolta fondi della Protezione Civile ha raggiunto la somma di 792.000 euro.

Nel servizio l'intervista a Stefania Stefanelli (Responsabile Comunicazione-URP)



