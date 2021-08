COVID 19 San Marino: nessun paziente in terapia intensiva. In Italia la Consulta di Bioetica favorevole all'obbligo vaccinale Per quanto riguarda la chiusura del reparto di degenza della pediatria dell'Ospedale di Stato la Segreteria alla Sanità spiega che è stata una scelta necessaria per fornire personale al reparto covid

San Marino: nessun paziente in terapia intensiva. In Italia la Consulta di Bioetica favorevole all'obbligo vaccinale.

Leggera crescita dei positivi attivi al coronavirus in Repubblica nelle ultime 24 ore; sono infatti 57, cinque in più rispetto i 52 di ieri. 17 i nuovi casi registrati, 12 le guarigioni. Diminuiscono i ricoveri che passano da cinque a quattro e si negativizza il paziente in terapia intensiva. 53 le persone seguite a domicilio.

Sulla chiusura del reparto di degenza di pediatria dell'Ospedale, tema sul quale Libera ha interpellato il Governo, la Segreteria alla Sanità spiega che la scelta è stata necessaria per fornire personale al Reparto Covid e i medici e gli infermieri della pediatria sono quelli con più esperienza nel fronteggiare il virus. I pazienti pediatrici saranno comunque seguiti in altri reparti e non verrà a meno il pronto soccorso pediatrico. La scelta, aggiunge la Segreteria alla Sanità, potrà comunque essere rivista in ogni momento a seconda delle necessità che si verranno a creare.

In Italia la Consulta di Bioetica si è detta favorevole all'obbligo del vaccino per chiunque abbia rapporti sociali. È un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati, sottolineano. Sono intanto poco più di 6.000 i nuovi casi nello stivale, 60 i decessi. Cala il tasso di positività al 2,28% e sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia Romagna 472 nuovi casi su oltre 30.700 tamponi.

