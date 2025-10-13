TV LIVE ·
San Marino: nessuna chiusura del Convento di San Francesco

Dal 2012 i frati conventuali hanno lasciato in comodato il convento alle Monache dell'Adorazione Perpetua

13 ott 2025
Nessuna chiusura del Convento di San Francesco. Una notizia datata e priva di fondamento, apparsa ieri sul quotidiano L'Informazione di San Marino e ripresa inavvertitamente dalla nostra testata. Alla base un malinteso con i frati cappuccini, realmente in fase di chiusura. Nella corretta ricostruzione dei passaggi, va sottolineato che dal 2012 i frati conventuali hanno lasciato in comodato il convento alle Monache dell'Adorazione Perpetua, così come parte della gestione culturale della Pinacoteca San Francesco. Situazione tuttora vigente. 




