COVID-19 San Marino: nessuna variazione rispetto al precedente bollettino. L'Ospedale si conferma “Covid-free” Restano 24 i “casi attivi”; tutti seguiti presso il proprio domicilio. Superate, oggi, le 36.000 vaccinazioni totali

Zero nuovi contagi, zero guarigioni e zero decessi, ieri. Nessuna variazione, insomma, rispetto al bollettino precedente; visto il quadro generale più che incoraggiante, si tratta comunque di una buona notizia. E soprattutto si conferma totalmente “Covid-free” l'Ospedale; con nessun paziente positivo al virus in terapia intensiva, né altrove. 93 i tamponi eseguiti ieri; tasso di positività nullo, che fa seguito allo 0,67% registrato nella giornata di lunedì. “Circolazione virale” ai minimi termini, insomma, in Repubblica. Alla luce di ciò, se si considera la picchiata dei contagi di queste settimane, sembra ormai a portata di mano lo status di Paese libero dal coronavirus, almeno in questa fase.

[Banner_Google_ADS]

Tutto ciò mentre si attende il decorso della malattia per i 24 residui “casi attivi”. Fino a qualche tempo fa una situazione del genere appariva pura utopia. Ma è diventata realtà, grazie ad una campagna d'immunizzazione rapida e massiccia; concentrata ora sulla somministrazione delle seconde dosi. 804 i richiami inoculati ieri. Alla fine della giornata di martedì il totale delle vaccinazioni era vicino a quota 36.000. 14.304 i richiami.



I più letti della settimana: