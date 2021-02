San Marino: neve e ghiaccio sulle strade. La Polizia Civile invita a non uscire se non strettamente necessario

Prosegue da ieri notte una fitta nevicata che ha imbiancato tutto il territorio sammarinese. Nelle zone alte il manto bianco ha superato i 20 cm. La Polizia Civile invita a non uscire se non strettamente necessario data la presenza di ghiaccio sulle strade. Il rischio non è solo per i veicoli, ma anche per i pedoni. La circolazione è garantita, ma si evidenziano rallentamenti dalla zona di Cailungo fino alla parte alta. L'accesso a San Marino Città è consentito solo a chi è munito di catene o gomme termiche.

I mezzi rottaneve si sono attivati per garantire il transito in repubblica. Operativi i bus per il trasporto scolastico. La nevicata proseguirà per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio i fenomeni si attenueranno. Le temperature rimarranno per tutta la giornata sotto i -4°. Anche Rimini si è risvegliata sotto la neve, con 4-5 cm di manto bianco.

