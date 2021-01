San Marino: neve nelle zone alte ma nessun particolare disagio sulle strade

Servizio rottaneve al lavoro

Un momento di gioia e spensieratezza per bambini e ragazzi; per il resto la nevicata – almeno fino ad ora - non avrebbe provocato particolari disagi. E questo per una serie di motivi: innanzitutto l'intensità delle precipitazioni, piuttosto contenuta sia in mattinata che nelle prime ore del pomeriggio. Nella zona del centro storico di Città una decina di centimetri di coltre bianca. La neve ha come si suol dire “attaccato” dai 400 metri di quota, imbiancando le strade, ma senza ripercussioni sul traffico: molto scarso visto il giorno festivo; a ciò si aggiunge il coprifuoco: scattato alle 22 di ieri. Decisiva, poi, l'azione delle squadre della rottaneve di 9 aree del territorio; le parti alte: da Murata a Chiesanuova, da Valdragone a Città. Incessante l'opera di “pulizia” delle strade; l'allerta, da parte della Centrale Operativa Interforze, era scattata alle 7 di questa mattina. In mattinata anche un posto di blocco, alla cosiddetta “rotonda Agip”, per impedire l'eventuale passaggio di mezzi pesanti sprovvisti di catene a bordo o montate. Le nevicate dovrebbero esaurirsi nella mattinata di domani, ma nelle prossime ore – segnala la Protezione Civile – sono previsti ulteriori cali delle temperature. Massima attenzione al ghiaccio, insomma, per chi si metterà al volante.





Maltempo che non sta certo agevolando l'opera dei tecnici, al lavoro dopo la rottura delle reti gas e acqua potabile, rilevata ieri a seguito di una pericolosa fuga di gas in un'abitazione di Strada di Valgiurata. L'intervento immediato dell'unità antincendio della Polizia Civile aveva scongiurato conseguenze gravi per i residenti dell'edificio; ma era stata comunque necessaria la sospensione dell'erogazione di gas metano ad alcune utenze, anche nelle aree di Strada Monteolivo e Strada di Paderna. Le squadre dell'AASS, insieme a Polizia Civile e Protezione Civile, avevano lavorato ieri, e per tutta la notte, per un ripristino celere dei servizi. Inevitabili i disagi per alcuni cittadini, che hanno dovuto trascorrere la nottata senza riscaldamento. E se la rete acqua potabile era già stata riattivata nella serata di ieri, per il servizio gas le squadre dell'Azienda per i Servizi hanno continuato ad operare per tutta la giornata di oggi, essendo necessaria - per ragioni di sicurezza - la presenza dei singoli utenti, per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto. L'AASS inoltre avverte che – una volta riattivata la fornitura di metano - nei prossimi giorni potrebbero verificarsi spegnimenti; ma “nella maggior parte dei casi – si legge in una nota – il problema può essere risolto utilizzando i fornelli della cucina, lasciando fuoriuscire l'aria fino alla riaccensione della fiamma”. Se il problema persiste è invece consigliato contattare l'idraulico; stessa cosa “per quelle utenze che conseguentemente al guasto hanno rilevato la fuoriuscita di acqua dai propri utilizzatori a gas metano”.