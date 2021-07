Dopo oltre due mesi in cui nel territorio non si riscontravano più tamponi positivi, è arrivata la notizia che due nuove persone all'interno della Repubblica sono state trovate positive al Covid. Termina quindi dopo otto giorni il "periodo bianco" di San Marino: il 5 luglio infatti si era negativizzato l'ultimo sammarinese ancora contagiato in Repubblica. Il totale di positivi all'interno di San Marino sale quindi a 5093, con 90 decessi.