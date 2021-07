San Marino non è più Covid free: due nuovi positivi. L'Italia valuta nuove zone gialle

San Marino non è più Covid free: due nuovi positivi in Repubblica. L'Italia valuta nuove zone gialle

San Marino non è più Covid Free: dopo otto giorni in cui in Repubblica non si registravano contagiati, sono stati trovati due nuovi positivi nel territorio sammarinese, che portano quindi il totale di tamponi positivi a 5094. La prima positività è arrivata in seguito a un tampone effettuato lunedì sera su un ventenne sammarinese impegnato in una competizione sportiva. La seconda positività è stata invece rilevata quest'oggi su un quarantenne sammarinese che, rientrando da un paese europeo, ha eseguito il tampone di controllo come prevede la normativa in vigore per chi rientra a San Marino dall’estero. In tutti e due i casi si tratta di sammarinesi che non avevano effettuato la vaccinazione anti-Covid. Entrambi ora si trovano in isolamento domiciliare e sono seguiti dal servizio Covid territoriale.

Erano più di due mesi che in Repubblica non si registravano tamponi positivi, e il 5 luglio si era negativizzato l'ultimo contagiato, situazione che ha spinto la Repubblica ad abolire l'obbligo di mascherine anche negli spazi chiusi a partire da luglio fino al 31 agosto. Nel frattempo l'ISS ha reso noto che sono disponibili per essere ritirate le tessere di avvenuta vaccinazione della quarta emissione, ottenibili all'Ufficio Relazioni col Pubblico da chi ha effettuato la seconda dose entro il 30 giugno, la monodose entro il 30 giugno in quanto ha già avuto il Covid-19, oppure se ha effettuato la prima dose entro il 30 maggio.

Il ritorno del Covid non riguarda però solo San Marino, ma anche l'Italia: alcune regioni infatti, data la crescita di contagi nelle ultime due settimane, stanno valutando di ristabilire la zona gialla: tra queste anche le Marche. In Emilia Romagna sono stati individuati 76 nuovi positivi su 17.627 tamponi: Rimini la regione più colpita, con 17 nuovi casi. Non si registra comunque alcun decesso. In tutta Italia sono stati individuati 1.534 nuovi positivi, 20 i decessi, mentre continua la campagna vaccinale, che ha portato a immunizzare oltre il 45% della popolazione italiana.