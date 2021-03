San Marino. Norme anti-Covid, diverse le multe elevate dai corpi di polizia

Prosegue l'attività di controllo dei tre corpi sammarinesi di Polizia per il rispetto delle normative anti-Covid. Diverse le contravvenzioni elevate nel fine settimana: in 21 casi per non aver indossato regolarmente la mascherina sanitaria quando previsto; 16 le multe per motivi di mobilità irregolare sul territorio (nell’orario vietato o per aver fatto ingresso in territorio sammarinese senza una motivazione giustificabile); mentre 6 persone sono state sorprese durante una cena in un'abitazione privata. Poche le irregolarità all'interno di locali pubblici: in 3 circostanze non erano mantenute le distanze previste al tavolo e al bancone; in 2 casi era stato permesso ai clienti di consumare all’esterno dei locali in orari vietati. Una persone inoltre è stata fermata all'esterno della propria abitazione durante la quarantena.