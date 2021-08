San Marino: numerosi contagi avvenuti fuori territorio. Dal Direttore Sanitario l'invito a evitare assembramenti

Nel servizio l'intervista a Sergio Rabini - Direttore Sanitario ISS

Da circa due settimane è pressoché stabile l'andamento dei contagi, a San Marino. Un trend confermato anche dal bollettino odierno, con una lievissima contrazione dei casi attivi – 80, attualmente – determinata dalle 11 guarigioni registrate ieri, a fronte di 9 nuove positività. Dal Direttore Sanitario un appello alla cittadinanza: vietato abbassare la guardia. Sergio Rabini invita allora ad evitare il più possibile assembramenti, e ricorda come molti dei contagi siano avvenuti fuori territorio. Invariato il dato delle ospedalizzazioni; con un paziente positivo al covid in terapia intensiva e 4 ricoverati nelle stanze di isolamento. Si guarda ora alle prossime settimane, e al ritorno in aula degli studenti.









Rabini sottolinea come l'ISS si coordini quotidianamente con la scuola, anche per la stesura dei vari protocolli operativi: che forniranno un ausilio alle norme comportamentali da seguire all'interno delle strutture. Nel frattempo sfiora quota 46.500 il totale delle vaccinazioni effettuate. 2.073, invece, le somministrazioni ai turisti; oggi – per loro - era l'ultimo giorno, per effettuare la prima dose. Nel Riminese intanto si contano 36 positività nelle ultime 24 ore, e, purtroppo, due decessi. 9 le vittime nell'intera Regione; dove tuttavia calano i nuovi casi, rispetto al precedente aggiornamento: 455, con un tasso di positività dell'1,4%.

