MALTEMPO San Marino: nuova allerta gialla per temporali, AASS riporta la luce a Dogana e Domagnano Nuova allerta temporali nel ravennate

Il maltempo non ha causato particolari problemi sul Titano, la Protezione civile, per sicurezza, ha nuovamente transennato il Centro Uffici del Tavolucci per il forte vento di giovedì, come da allerta gialla. Qualche problema invece sul fronte elettrico, con un guasto al filo della tensione in una linea media, avvenuto intorno alle 9.10, che ha lasciato al buio i Castelli di Domagnano e parte di Serravalle, soprattutto a Dogana. I tecnici del servizio elettrico AASS sono prontamente intervenuti e nel giro di 10 minuti hanno risolto il problema riportando la luce nei territorio.

Ancora da capire le cause del guasto, sul quale stanno indagando gli uomini dell'Azienda dei Servizi,

Intanto nuova allerta gialla dalla mezzanotte di oggi, venerdì 4 agosto, alla mezzanotte di domani, sabato 5, sarà attiva sulla Romagna e rilanciata dalla Protezione Civile anche a San Marino. Si tratta dell'allerta meteo numero 113, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.



