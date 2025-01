San Marino: nuova ondata di turisti, parcheggi del Centro pieni e coda in salita Presenze che hanno contraddistinto questa edizione del Natale delle Meraviglie

L'afflusso di turisti prosegue anche col nuovo anno, complice il bel tempo. Anche in questo 2 gennaio, parcheggi del Centro Storico presi d'assalto dai visitatori stranieri e macchine incolonnate in tarda mattinata già a Borgo Maggiore, con il traffico deviato in salita al parcheggione di via Napoleone Bonaparte.

Presenze che hanno contraddistinto questa edizione del Natale delle Meraviglie che con le sue attrazione ha richiamato moti turisti. Numeri record per la Funivia a fine anno.









