SICUREZZA STRADALE San Marino: nuovo autovelox, bidirezionale, in via Costa del Bello A breve nuovi box ad Acquaviva, Gualdicciolo e Chiesanuova

Il Castello di Serravalle conta un nuovo autovelox. È stato installato in via Costa del Bello e controllerà la velocità dei mezzi in entrambe le direzioni di marcia. Il gruppo di lavoro per la sicurezza stradale – comunica la segretaria al Territorio –, a fine 2021, ha autorizzato l'installazione di box anche ad Acquaviva, Gualdicciolo e Chiesanuova. “Strumenti efficaci per la sicurezza stradale”, commenta il segretario Stefano Canti. “I dati – continua - dimostrano che rappresentano un forte deterrente e inducono gli automobilisti a ridurre la velocità sulle strade”.

