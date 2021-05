San Marino. Nuovo decreto: stop alla presenza di non residenti da mezzanotte alle 5 Vietato il trasporto e la vendita per l’asporto di bottiglie di vetro e lattine dopo le ore 22.

Stretta sulla circolazione notturna dei non residenti e controlli delle forze dell'ordine rafforzati, al confine e su tutto territorio. Tramite decreto arrivano le misure per contrastare i fenomeni del fine settimana: solo nell'ultimo weekend risse, danneggiamenti e schiamazzi notturni. Da oggi fino al 14 giugno, è vietato entrare e rimanere a San Marino da mezzanotte alle 5 per i non residenti. Una sorta di coprifuoco per chi proviene da fuori confine, dunque. Eccezioni sono previste, tra le altre cose, per chi soggiorna in strutture ricettive in Repubblica, per frequentare la Giochi del Titano e per partecipare ad eventi autorizzati dal Congresso di Stato.

Sempre fino al 14 giugno - e ogni venerdì, sabato, domenica e nei festivi e prefestivi – i locali che somministrano cibo e bevande oltre l'una dovranno avere un responsabile della sicurezza che presti servizio all'interno e nelle immediate vicinanze del locale dalle 23 in poi. Rafforzati i controlli di tutti i corpi di polizia, ai confini e sul territorio. Da domani sera una dozzina le pattuglie in servizio, anche con etilometro. 1000 euro la multa prevista per il mancato rispetto delle regole. In generale, le misure saranno in vigore fino al 22 giugno, se non indicato diversamente. Vietata la vendita per l'asporto di bottiglie di vetro e lattine dalle 22 alle 5. Proibito, negli stessi orari, vietato introdurre alcolici in territorio.

Scarica il Decreto-legge n.93/2021

