San Marino, occupazione: aumentata l'assunzione di frontalieri

L'occupazione in Repubblica risulta in aumento, ma la crescita si conferma per l'assunzione di frontalieri: aumentati del 9.7%. Come già evidenziato dai numeri del 2017, lo rivelano anche i dati 2018 diffusi dall'Ufficio Statistica. Nonostante l'attività economica sia in perdita, si registra un trend in aumento del 4% nel settore privato mentre nel pubblico rimane invariato. Molto positivo l'andamento occupazionale del manifatturiero e del commercio. Il lavoro indipendente invece subisce un'inversione di tendenza, con una diminuzione del -2% rispetto al 2018. Si è registrato un aumento del +14,4% degli avvii lavorativi nel 2018 rispetto al 2017: gli avvii dei frontalieri sono aumentati del +59,8% rispetto al 2017, mentre quelli dei residenti sono diminuiti del -2,1% sempre riguardo allo stesso periodo. La disoccupazione invece risulta bassa: i disoccupati sono diminuiti di 15 unità.