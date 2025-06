MATURITÀ San Marino: oggi la prova sulle materie di indirizzo per i 91 maturandi dei Licei Dopo il tema di italiano di mercoledì, gli studenti di quinta delle Superiori sammarinesi sono tornati oggi sui banchi per la seconda prova della Maturità

È parso l'ottimismo a prevalere, questa mattina, fra gli studenti che avevano consegnato fra i primi gli elaborati. Era la prova forse più temuta: quella delle materie di indirizzo. Al Classico la versione di latino, con un brano di Seneca tratto dal De Ira. Suggestivo il concetto chiave: ovvero che i moti d'odio contribuiscano in realtà a rendere breve la vita. Per i 21 maturandi del Linguistico due tracce a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Anche in questo caso brani di opere ricche di spunti di riflessione; come i rischi di manipolazione della storia, in un passaggio di 1984 di Orwell. Allo Scientifico matematica; con la possibilità di scegliere fra due studi di funzione, oltre ai quesiti. Focalizzata invece sull'economicità della gestione la seconda prova del Liceo Economico-Aziendale; rielaborazione di dati di bilancio allora; contabilità manageriale. A differenza dei “colleghi” italiani i maturandi sammarinesi hanno goduto di un break dopo la prima prova; essendo ieri festa nazionale sul Titano. E adesso sguardo alla prova orale; con la possibilità di due differenti approcci: chi opta per una pausa, dopo la fatica degli scritti; chi per una non-stop sui libri.

Nel servizio le voci di alcuni studenti

Vedi anche il comunicato delle Scuole Superiori, con le tracce della seconda prova

