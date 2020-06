AGGIORNAMENTO San Marino: oltre 13.000 test sierologici effettuati, 13 i nuovi guariti su 90 tamponi

Le guarigioni da Covid19 a San Marino crescono di giorno in giorno. Altri 13 nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 496. Sui 90 tamponi refertati nella giornata di ieri, si sono registrati 3 nuovi casi di positività. Tra le persone positive, rimarca il Gruppo per le emergenze sanitarie, nessuno è ricoverato all’Ospedale di San Marino; sono invece 153 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Diminuiscono a 197 le quarantene domiciliari (ieri erano 214). Superano intanto quota 13.000 i test sierologici effettuati al Laboratorio Analisi.



