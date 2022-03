GUERRA IN UCRAINA San Marino: oltre 170 profughi accolti in territorio 143 le persone già arrivate, altre 28 sono attese nei prossimi giorni

San Marino spalanca le porte alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Dal 3 marzo già arrivate 143 persone e altre 28 sono attese nei prossimi giorni. C'è chi ha trovato sistemazione da privati e chi è stato accolto nelle strutture pubbliche, come gli appartamenti gestiti dalla Protezione Civile di San Marino a Montegiardino.

"Attualmente, qui nel centro storico di Montegiardino, sono ospitate circa trenta persone - spiega Andrea Silvagni, Protezione Civile San Marino (nel video) - questo è stato il primo sito in cui abbiamo accolto queste famiglie. Ce ne sono poi altri come la Casa San Michele, alla Caritas, ed un'altra struttura a Fiorentino. In questo piano sono coinvolte appunto diverse strutture, in primis i nostri volontari: ne impieghiamo circa un centinaio che dalla mattina alla sera ci assicurano la loro disponibilità per trasportare, con i nostri mezzi, tutto quello che può servire a queste famiglie".

Fondamentale, aggiunge Silvagni, il lavoro congiunto con Croce Rossa, Servizio Territoriale ed ISS. Proprio all'ospedale di stato 25 i profughi visitati oggi: tra di loro anche un bambino di soli 8 mesi arrivato con la famiglia dopo più di 48 ore di pullman. Gestione dei profughi al centro anche dell'incontro di ieri tra il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad; nello specifico approfondite le tematiche sanitarie e i possibili percorsi di collaborazione tra ISS e la realtà riminese.

La Cassa di Risparmio sta allestendo dei locali in zona Domagnano per accogliere tre famiglie in arrivo la prossima settimana e l'associazione dei dipendenti di Carisp ha anche lanciato una campagna di raccolta fondi.





Per le donazioni - Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi” Codice IBAN SM72D0606709800000120161869 Per donazioni dall'estero: Codice SWIFT: CSSMSMSMXXX

