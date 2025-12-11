TURISMO San Marino: oltre 35mila visitatori per il Ponte dell'Immacolata. Pedini Amati: "Flussi imponenti, il Natale si preannuncia straordinario" “Questi numeri - scrive il Segretario - non sono frutto del caso, ma di una strategia di promozione mirata e di un'offerta che coniuga sapientemente cultura, eventi di pregio e accoglienza di alto profilo"

San Marino: oltre 35mila visitatori per il Ponte dell'Immacolata. Pedini Amati: "Flussi imponenti, il Natale si preannuncia straordinario".

Nel lungo weekend del Ponte dell'Immacolata, sono state 35.880 le presenze registrate a San Marino, con una media di oltre 1.200 turisti per notte tra il 7 e l’8 dicembre, saturando praticamente tutte le strutture ricettive.

Sul fronte degli accessi, sono stati conteggiati 10.700 transiti veicolari, di cui oltre 4.000 nella sola domenica 7 dicembre, pari a un incremento del 71% rispetto al weekend precedente. L’85% dei visitatori proveniva dall’Italia.

La Funivia ha superato i 5.300 passaggi nella giornata di punta, mentre il servizio navetta straordinario dai parcheggi di Fonte dell’Ovo ha trasportato 2.480 passeggeri.

“Questi numeri - commenta il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - non sono frutto del caso, ma di una strategia di promozione mirata e di un'offerta che coniuga sapientemente cultura, eventi di pregio e accoglienza di alto profilo. Vedere il Titano vivere un'effervescenza così intensa, con strutture ricettive piene e servizi di mobilità messi alla prova, ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. San Marino non si limita a intercettare il movimento turistico, ma si impone come destinazione capace di generare flussi imponenti, ponendo le basi per un Natale che si preannuncia straordinario”.

