EVENTI San Marino: online il bando per la 19° edizione del Natale delle Meraviglie Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: "Quest'anno prevedo un Natale delle Meraviglie completamente diverso"

È online sul sito gov.sm l'avviso pubblico per la nuova edizione del Natale delle Meraviglie. Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del 15 ottobre 2021.

"Anche quest'anno ritorna il Natale delle Meraviglie ma con una differenza sostanziale - spiega il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati - perché quest'anno abbiamo emesso il bando, come avevamo annunciato. L'anno scorso non ci sono stati i tempi per via del covid. La differenza rispetto al 2020 è che è stato diminuito il budget in generale: dalle luminarie alla comunicazione e progettazione".

"Il bando - aggiunge Pedini Amati - scade il 15 ottobre, si può partecipare in maniera singola o aggregata da parte di aziende sammarinesi, e io mi auguro che anche quest'anno si possa far divertire i nostri possibili visitatori che vorranno venire a San Marino e anche i cittadini sammarinesi".

Il Natale delle Meraviglie si svolgerà dal 27 novembre al 6 gennaio: "Abbiamo 24 giorni pieni - sottolinea il Segretario al Turismo - in cui questo evento si svolgerà. Ci aspettiamo dei progetti importanti".

L'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

