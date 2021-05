MEMORANDUM FIRMATO San Marino ospiterà migranti minorenni non accompagnati tramite la Comunità di Sant'Egidio I Capitani Reggenti presenti alla rinnovata iniziativa di solidarietà. Andrea Riccardi: "Quello che fate è tantissimo"

I Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, accompagnati da una folta delegazione di governo, sono andati ieri sera alla Comunità di Sant'Egidio: la Repubblica tornerà ad ospitare alcuni migranti. Le parole del presidente Marco Impagliazzo sottolineano il gesto generoso che San Marino, dopo l'approvazione della legge in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, alla fine di aprile, ha subito voluto mettere in pratica. Anche i Capitani Reggenti hanno voluto esserci, visitando la Comunità, nel cuore di Trastevere, e rinnovando così i sentimenti di amicizia e la volontà di lavorare insieme, concretamente, per l'accoglienza e l'integrazione di migranti e rifugiati. I Capi di Stato, insieme ad una delegazione del governo sammarinese, a Sant'Egidio hanno incontrato anche da alcuni rifugiati provenienti dalla Siria e dall'Africa, accolti in Italia grazie ai corridoi umanitari. Il memorandum firmato dal Segretario di Stato Beccari e dal presidente Impagliazzo consentirà a San Marino di fare la sua parte, nel nome della solidarietà. Non pecchi di modestia, gli ha risposto il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi, quello che San Marino fa è tantissimo.

Nel video gli interventi di Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio; Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri; Andrea Riccardi, fondatore Comunità di Sant'Egidio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: