San Marino Outlet Experience: a maggio il concerto di Noemi

Nel servizio le interviste ad Annachiara Sica (Dirigente Ufficio del Turismo) e Roberto Berardi (Consigliere delegato San Marino Outlet Experience)

Il San Marino Outlet Experience si apre a nuove iniziative. Presentato il concerto live di Noemi, in programma sabato 24 maggio. Appuntamento aperto gratuitamente al pubblico grazie alla sinergia portata avanti con la Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio del Turismo.

"Siamo stati ben contenti di sostenere quali sponsor l'evento proposto dal San Marino Outlet Experience - afferma Annachiara Sica, dirigente Ufficio del Turismo - perché facciamo gli eventi per il territorio e perché una ricaduta su tutto il territorio. Normalmente li svolgiamo in centro storico, ma quando è arrivata questa proposta di un evento in una altrettanto bella location, con un nome di richiamo, non abbiamo potuto che mostrare il nostro sostegno all'iniziativa".

Un'occasione unica per vivere live la musica di Noemi, ma non solo. Dopo il concerto il meet&greet con la possibilità di scattare una foto e ricevere l'autografo dell'artista. Prima di una serie di iniziative che l'Outlet vuole portare avanti nei prossimi mesi.



"Noi abbiamo in mente tanti eventi quest'estate - spiega Roberto Berardi, consigliere delegato San Marino Outlet Experience - non anticipo a niente, però sarà una bella estate, per noi impegnativa, con tanta gente. Vogliamo dare una svolta, abbiamo aperto collaborazioni con importantissimi operatori del settore, per cui ci aspettiamo tanto da questo evento e dai prossimi dell'estate".

