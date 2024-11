San Marino outlet Experience accende luminarie e albero di Natale

Si accende il grande albero nella Welcome plaza; si accendono le luminarie, in un pomeriggio che ha visto protagonisti gli spettacoli itineranti de "I Sognatori di Bolle", scese dal cielo a milioni. Piena atmosfera natalizia, con anche l'apertura delle grandi attrazioni, tutti i giorni, fino al 6 gennaio: torna la pista di ghiaccio nell'Event Plaza; torna il trenino natalizio in viaggio per le vie dell'outlet. E ogni week-end fino al 25 dicembre, proposte d'intrattenimento per bambini e famiglie. L'avvio de Natale di San marino Outlet Experience vede la coincidenza con i grandi sconti del Black Friday, in anteprima per gli iscritti alla newsletter; per tutti, da mercoledì 27 novembre e fino al Cyber Monday del 2 dicembre.