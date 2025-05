SAN MARIMO San Marino Outlet Experience: cambio al timone, arriva Promos

Cambio di gestione per il San Marino Outlet Experience: Promos subentra nella conduzione del centro commerciale, inizialmente sviluppato da Borletti Group, Hines e VLG Capital. L’operazione punta a rilanciare e rafforzare il progetto attraverso una nuova strategia di crescita. Promos, realtà di riferimento in Italia nel settore dei Factory Outlet Center, arricchisce così il proprio portfolio, che comprende attualmente sette strutture, 850 punti vendita e oltre 180mila metri quadrati di superficie commerciale. Con questa acquisizione, l’azienda si avvicina a una quota del 30% del mercato nazionale degli outlet. L’accordo prevede una gestione completa dell’asset: dalle attività di locazione degli spazi al marketing, fino alla gestione operativa e tecnica. Tra gli obiettivi principali vi sono lo sviluppo di un piano pluriennale per ampliare l’offerta commerciale, migliorare l’esperienza dei visitatori e integrare progetti legati alla sostenibilità e al turismo. “Il coinvolgimento di partner sempre più forti – commenta il segretario all'Industria Rossano Fabbri – dà una prospettiva sia per il completamento della prima fase del progetto, sia per la seconda fase di consolidamento. Ciò significa che questa esperienza, aldilà delle difficoltà, è positiva e questo come governo ci gratifica”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: