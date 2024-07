LAVORO San Marino Outlet Experience, Lonfernini: "Futuro realtà tra le priorità del prossimo esecutivo" L'Outlet intanto prosegue a pieno regime la propria attività questa sera apertura straordinaria fino alle 23:00 con l'avvio dei saldi e il Kid's Drive-In.

Il futuro del San Marino Outlet Experience al centro delle priorità del prossimo governo. Nei giorni scorsi oltre l'annuncio della moratoria per “garantire sviluppo” alla realtà, l'amministratore delegato di The Market Roberto Berardi ha chiesto vicinanza delle istituzioni in questa fase delicata.

Sul tema abbiamo sentito il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini: “Sicuramente un aspetto che il prossimo governo dovrà se non altro approfondire. Abbiamo ricevuto la notifica di avvenuta richiesta moratoria – afferma - vista l'importanza della struttura e di tutto quello che è stato fatto per accompagnarla nel migliore dei mondi nello sviluppo all'interno del nostro territorio è certo che questo aspetto dovrà essere analizzato dal prossimo esecutivo per tutelare società, investitori e lavoratori”.

L'Outlet intanto prosegue a pieno regime la propria attività: questa sera apertura straordinaria fino alle 23:00 con l'avvio dei saldi e il Kid's Drive-In. La piazza centrale della struttura si trasforma in un cinema sotto le stelle con la proiezione del film di animazione “Troppo cattivi” oltre a dj set e musica dal vivo.

