San Marino Outlet si rinnova: presentato il nuovo piano di sviluppo

Nei prossimi giorni già prevista l’apertura di 4 nuovi negozi – che porteranno il centro ad un totale di 51 – e che saranno poi integrati, nel corso del 2026, da numerosi altri store.

di Giacomo Barducci
25 nov 2025

Una nuova fase di crescita con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del San Marino Outlet come destinazione commerciale e turistica di riferimento nell'area adriatica. È il principale obiettivo del piano di sviluppo 2026-2029. Un nuovo capitolo promosso da Borletti Group, Domus S.r.l. e DeA Capital. Il percorso include l'affidamento, già da luglio 2025, del ruolo di partner responsabili della gestione operativa a Promos. Il progetto prevede un'evoluzione dell'offerta commerciale: nei prossimi giorni già prevista l’apertura di 4 nuovi negozi – che porteranno il centro ad un totale di 51 – e che saranno poi integrati, nel corso del 2026, da numerosi altri store.

"Per noi il San Marino Outlet oggi rinasce - afferma Filippo Maffioli, CEO Promos - l'obiettivo del gruppo, che oggi rappresento e che è di fatto leader di mercato nel segmento di Factory Outlet, è in tre anni portare il centro ad una stabilizzazione, quindi completare i numeri di negozi edificati, realizzare una food court e pensare all'ampliamento".

Entro la fine del 2028, prenderà avvio la Fase 2 dedicata al segmento fashion, con un ampliamento di 9.000 mq che porterà la superficie complessiva a 26.000 mq. Attività sostenuta dal governo sammarinese con una nuova normativa che semplifica l'ingresso di brand esteri riducendo i costi d'ingresso e rendendo il mercato sammarinese più accessibile.

"Diamo il benvenuto ufficialmente ai nuovi soci - aggiunge Alessandro Bevitori, Segretario di Stato al Lavoro - che hanno deciso di intraprendere questo investimento importante in cui crediamo e come istituzione vogliamo dare la nostra massima vicinanza e supporto a un progetto che riteniamo strategico per il commercio e per l'economia del nostro paese".

Nel servizio le interviste a Filippo Maffioli (CEO Promos) e Alessandro Bevitori (Segretario di Stato al Lavoro)

Leggi la nota di Promos




