2026-2029 San Marino Outlet si rinnova: presentato il nuovo piano di sviluppo Nei prossimi giorni già prevista l’apertura di 4 nuovi negozi – che porteranno il centro ad un totale di 51 – e che saranno poi integrati, nel corso del 2026, da numerosi altri store.

Una nuova fase di crescita con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del San Marino Outlet come destinazione commerciale e turistica di riferimento nell'area adriatica. È il principale obiettivo del piano di sviluppo 2026-2029. Un nuovo capitolo promosso da Borletti Group, Domus S.r.l. e DeA Capital. Il percorso include l'affidamento, già da luglio 2025, del ruolo di partner responsabili della gestione operativa a Promos. Il progetto prevede un'evoluzione dell'offerta commerciale: nei prossimi giorni già prevista l’apertura di 4 nuovi negozi – che porteranno il centro ad un totale di 51 – e che saranno poi integrati, nel corso del 2026, da numerosi altri store.

"Per noi il San Marino Outlet oggi rinasce - afferma Filippo Maffioli, CEO Promos - l'obiettivo del gruppo, che oggi rappresento e che è di fatto leader di mercato nel segmento di Factory Outlet, è in tre anni portare il centro ad una stabilizzazione, quindi completare i numeri di negozi edificati, realizzare una food court e pensare all'ampliamento".



Entro la fine del 2028, prenderà avvio la Fase 2 dedicata al segmento fashion, con un ampliamento di 9.000 mq che porterà la superficie complessiva a 26.000 mq. Attività sostenuta dal governo sammarinese con una nuova normativa che semplifica l'ingresso di brand esteri riducendo i costi d'ingresso e rendendo il mercato sammarinese più accessibile.

"Diamo il benvenuto ufficialmente ai nuovi soci - aggiunge Alessandro Bevitori, Segretario di Stato al Lavoro - che hanno deciso di intraprendere questo investimento importante in cui crediamo e come istituzione vogliamo dare la nostra massima vicinanza e supporto a un progetto che riteniamo strategico per il commercio e per l'economia del nostro paese".

