San Marino, parcheggio gratuito al P9 per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica e delle celebrazioni del Santo Patrono, le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente al Parcheggio n.9. Lo comunica l’Ufficio del Turismo.

La gratuità sarà valida per tutta la giornata di giovedì 3 settembre e fino alle ore 3 di venerdì 4 settembre. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario ritirare il ticket alla colonnina d’ingresso; in uscita basterà avvicinarsi lentamente alla barriera, che riconoscerà automaticamente la targa.

L’Ufficio del Turismo consiglia di utilizzare gli accessi su via Napoleone Bonaparte, poiché Piazzale Nazioni Unite e via Giacomini saranno interessati dall’area destinata allo spettacolo pirotecnico. Per informazioni è possibile contattare il Settore Parcheggi al numero 0549 883808.









