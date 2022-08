CONVENZIONE San Marino: Parkinson, intesa per migliorare qualità della vita e contrastare solitudine

Una nuova convenzione, della durata di 12 mesi, firmata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere e il Presidente dell’Associazione Parkinson San Marino, Vincenzo Zafferani. Vuole promuovere l’integrazione sociale, migliorare la qualità della vita e contrastare l’emarginazione, l’isolamento e la solitudine, sia dei malati che dei loro familiari. Per questo l’Associazione Parkinson San Marino intraprenderà attività di consapevolezza e informazione sulla malattia, organizzando momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività, oltre che eventi pubblici come seminari, convegni e conferenze.

Facendosi al contempo garante dei rapporti con le Istituzioni, interne ed esterne a San Marino, e aumentando le collaborazioni con le analoghe associazioni già presenti sul territorio romagnolo. A San Marino si stima che siano circa il 4x1000 le persone affette da questa malattia, mentre l’Associazione Parkinson segue nelle sue attività di volontariato oltre 40 persone e le loro famiglie.

