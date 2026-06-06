San Marino parla ai giovani con "RAPublic", festival hip hop

Sabato sera al Campo Bruno Reffi, domenica in Piazza Sant'Agata, torna nel centro storico di San Marino, per il sesto anno consecutivo, l'evento dedicato all'hip hop organizzato da YOUth e Irol. "RAPublic", con esibizioni, contest musicali, talk e ospiti speciali che vengono dal mondo urban: Ele A, Visino Bianco e Macello.

La novità di quest'anno: lo sport all'interno del festival, nella seconda giornata un torneo di basket organizzato in collaborazione con la Federazione sammarinese pallacanestro.

"Ci sarà spazio anche per i giovani emergenti, che hanno un contest con premi in palio, e poi sul finale della serata DJ set, quindi se arriverete anche sul tardi ci sarà modo comunque di ballare e divertirsi", ha dichiarato Irol, organizzatore e musicista.

"San Marino è una location un po' particolare per fare anche eventi di questo tipo, ma siamo alla sesta edizione proprio per far capire anche al pubblico la lingua dell'Hip Hop ed è giusto che anche a San Marino ci sia spazio per questi eventi dedicati ai giovani, infatti tantissimi giovani che aspettiamo questa sera e domani, ma non solo, abbiamo un po' allargato il target appunto con artisti che si rifanno anche a gusti over 25.