San Marino: parrucchieri e centri estetici di nuovo in attività

Dal 10 marzo, dopo 68 giorni di chiusura per l'emergenza coronavirus sono ripartite oggi le attività di centri estetici e parrucchieri a San Marino. Tanta la soddisfazione di un settore che conta oltre 110 realtà in territorio con 350 persone occupate tra dipendenti e titolari e che ha pagato uno dei prezzi più alti dall'inizio dell'epidemia.

Riapertura con modalità anti contagio molto rigide e severe che vanno dall'obbligo di guanti e mascherina per ogni cliente ed operatore, alla misurazione della temperatura corporea che non potrà essere superiore a 37 gradi. Anche gli ingressi saranno limitati e su appuntamento per evitare assembramenti.

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, ovvero delle limitazioni ad operare, sospeso ogni calendario di chiusura per permettere una maggiore distribuzione della clientela. Per quanto riguarda i parrucchieri i capelli si possono lavare se il cliente indossa mascherina e guanti e l’operatore anche la visiera.

Nel servizio l'intervista a Pio Ugolini (Segretario generale Unas), Jessica Gasperoni (Estetista), Maria Assunta Giorgetti (Parrucchiera)