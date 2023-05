San Marino: parte la ristrutturazione del carcere, avrà due nuove celle

La Segreteria al Territorio elenca una serie di lavori pubblici ritenuti prioritari dal Congresso di Stato; alcuni sono partiti, altri troveranno realizzazione nell'anno in corso. Tra i principali, il consolidamento delle fondazioni di Palazzo Valloni; la manutenzione della copertura del Teatro Titano; la sistemazione della Piazza di Cailungo e di quella di Gualdicciolo; la sistemazione della pista di pattinaggio al Campo Bruno Reffi e la rotatoria sperimentale “alla Croce” di Domagnano.

Si è poi aperto il cantiere per la ristrutturazione e l'ampliamento del carcere dei Cappuccini che, tra i vari interventi, sarà dotato di due nuove celle attrezzate con servizi igienici, adatte anche ad ospitare minori o donne, e di uno spazio comune. L'importo complessivo dei lavori è di circa 500mila euro. “Il progetto – commenta il segretario Stefano Canti - ha l’obiettivo di migliorare la condizione di permanenza dei detenuti in linea alle prescrizioni dettate dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ma anche per migliorare le condizioni lavorative e di sicurezza di tutti coloro che vi lavorano al suo interno”.