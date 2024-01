CODICE DELLA STRADA San Marino: patente sospesa per chi usa il telefono alla guida È una delle nuove modifiche introdotte al codice della strada sammarinese. Dimezzate le sanzioni per eccesso di velocità lievi e depenalizzata la guida senza assicurazione

Stop all'uso scorretto del telefono alla guida: le ultime modifiche al codice stradale sammarinese introducono la sospensione della patente per chi viene sorpreso a telefonare o utilizzare lo smartphone senza gli apparecchi di cui l'auto è dotata.

Dimezzate invece le sanzioni per eccesso di velocità lievi. Novità anche per la guida senza assicurazione, il reato è stato depenalizzato. Non più una sanzione penale quindi, ma amministrativa, con multa fino a 2.000 euro che raddoppia in caso di recidiva nell'arco di 5 anni dalla data della prima violazione, e possibilità di confisca del mezzo.

